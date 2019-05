Spezielles Accessoire Jared Leto kommt mit seinem Kopf unter dem Arm zur Met Gala

Leto erschien in einer roten, langen Robe von Alessandro Michele für Gucci. Die Kreation war mit Edelsteinketten verziert. Der Oscar-Preisträger trug seine dunklen, langen Haare offen und ließ sich einen Vollbart stehen. Die Kopie seines Kopfes präsentierte den gleichen Look. Sein falsches Haupt reichte Leto später zur Freude zahlreicher Promi-Kollegen auch an andere Gäste der Met Gala weiter. Unter anderem ließ sich Topmodel Kendall Jenner (23) mit Letos Kopf in der Hand ablichten.