Speziell für sie hergestellt Ariana Grande: So teuer war ihr Verlobungsring

Ariana Grande (24, "No Tears Left To Cry") ist frisch verlobt, wie seit gestern bekannt ist. Nun wurden neue Details bekannt. So berichtet das US-Klatschportal "TMZ", dass Pete Davidson (24) für den Verlobungsring tief in die Tasche gegriffen hat. Wie es aus dem nahen Umfeld des Liebespaares heißt, hat Davidson 93.000 Dollar (knapp 80.000 Euro) für den 3,03 Karat-Diamanten, der in Platin eingefasst ist, ausgegeben. Für das Geld kann man sich auch locker ein luxuriöses Auto kaufen.