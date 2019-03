Straubing - Nach dem Austritt von giftigem Ammoniak im Eisstadion Am Hagen in Straubing hat die Polizei am Dienstagmorgen mehrere umliegende Straßen gesperrt. Mittlerweile sei der Austritt weitgehend eingedämmt. Das in der Leitung befindliche Ammoniak tritt jedoch weiterhin aus. Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot von rund 200 Einsatzkräften vor Ort.