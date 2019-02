Hakenkreuze auf Hitlers Korbstühl - im Privaten nicht illegal

Bei den Einrichtungsgegenständen, die Adolf Hitler gehört haben sollen, handelt es sich laut Katalog um eine Porzellan-Vase, die wohl die "Gorch Fock" zeigen und aus Hitlers Privaträumen in der Reichskanzlei stammen soll, um eine Tischdecke aus Hitlers Besitz und einen Korbstuhl vom Berghof des NS-Diktators.

Pikant: In die Armlehnen sind zwei Hakenkreuze eingeflochten – das sind verfassungsfeindliche Symbole. "So lange sie überklebt oder abgedeckt sind und die Zeichen nicht öffentlich verbreitet werden", liegt keine Straftat vor, so Gabriels-Gorsolke. So einen Stuhl dürfte man sich also ins Wohnzimmer stellen, "dann könnten wir über Ihren Geschmack streiten", sagt die Oberstaatsanwältin, "aber es ist keine Straftat".

