Spendenkampagne ins Leben gerufen "Scrubs"-Star Sam Lloyd hat inoperablen Hirntumor

Erschreckende Nachricht vom "Scrubs"-Darsteller Sam Lloyd (55): Der US-amerikanische Schauspieler und Musiker hat Krebs. Wie Freunde von ihm in einer GoFundMe-Kampagne verrieten, leidet Lloyd an einem Gehirntumor. Bei späteren Untersuchungen wurde entdeckt, dass unter anderem auch die Lunge und die Leber von der Krankheit befallen seien. Eine mittlerweile erfolgte Operation sei nicht erfolgreich gewesen, da das Geschwür in seinem Gehirn bereits zu sehr mit gesundem Gewebe verflochten sei.