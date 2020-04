50 Masken haben die Schülerinnen aus der Klasse Q11 genäht. Um zu überprüfen, ob Bedarf besteht, haben sie diese am Dienstag in einer Apotheke in Ottobrunn zum Verschenken ausgelegt - schon nach wenigen Stunden waren diese vergriffen. Obendrein haben sie 200 Euro in Form von Spenden für ihre Arbeit bekommen. Die 200 Euro sowie weitere selbstgenähte Masken wollen die fleißigen Näherinnen nun am Mittwoch der Caritas in Haar übergeben.