Spekulationen bereits in 2018 Rosario Dawson outet sich als bisexuell

"Viele Menschen haben gedacht, dass ich mich geoutet habe, aber das habe ich nicht. Ich denke, jetzt bin ich es aber", erklärte Dawson nun im Interview. Sie habe aber noch keine Beziehung innerhalb der LGBTQ-Gemeinde geführt, fügte die Schauspielerin an, die seit 2018 mit dem Politiker und ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Cory Booker (50) liiert ist. In Booker habe sie den Richtigen gefunden, so Dawson. Anfangs sei es allerdings schwierig gewesen, neben der Liebe auch berücksichtigen zu müssen, dass die Öffentlichkeit genau auf ihre Familie blicken wird. 2014 adoptierte Dawson ihre heute 17-jährige Tochter Isabella.