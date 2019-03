Erste Ermittlungen der Gruppe ergaben, dass das Auto, mit dem der Raser unterwegs war in Oberösterreich gestohlen wurde und zur Fahndung ausgeschrieben ist. In der selben Nacht, in der die Verfolgungsjagd war, wurde in Erlstätt (Landkreis Traunstein) in ein Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr eingebrochen. Der Täter ließ stahl Geräte im Wert von 20.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch und dem kriminellen Raser gibt.