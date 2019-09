Geiselwind - Was München kann, das kann Geiselwind schon lange! Während in der bayerischen Landeshauptstadt das "Hi Sky" im Werksviertel gestreikt hat, schaltete in Unterfranken das Fahrgeschäft "Top of the World" in den Störungsmodus gestartet. In rund 60 Metern Höhe steckten etwa 25 Menschen in einer Aussichtsplattform eines fränkischen Freizeitparks fest.