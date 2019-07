Die Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) verhindern eine solche Kapazität jedoch heutzutage. Der Grund: Damit eine Spielstätte für die 1. und 2. Bundesliga tauglich ist, muss das gesamte Stadion überdacht sein. Beim Olympiastadion ist das jedoch nicht der Fall – hier ist nur rund die Hälfte des Areals mit dem charakteristischen Zeltdach überzogen. Und: Große Umbauten kann es an dieser Stelle nicht geben – das Olympiastadion steht seit 1997 unter Denkmalschutz.

10.000 Gäste-Fans im Olympiastadion?



So könnten die Löwen theoretisch im Olympiastadion spielen. (Zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken.) Grafik: Architekturbüro Albert Speer + Partner

Die Architekten-Pläne sehen also 40.000 Plätze vor, von denen alleine knapp über 10.000 für die Gästefans vorgesehen sind. Hinzukommen 20.000 Sitz- und knapp 8.000 Stehplätze für die Heimfans. Der Rest ist für Logen, Business- und Medienplätze vorgesehen.

Spektakulär: Sollten die Löwen irgendwann tatsächlich wieder im Olympiastadion spielen, würde das Spielfeld in Richtung Haupttribüne und überdachte Plätze verschoben werden. Die heutige Laufbahn im Stadion wäre damit zunichte gemacht. Die Grünen im Stadtrat haben deswegen bereits Bedenken geäußert – sie fürchten, dass dadurch andere Sportarten aus dem Stadion verbannt würden.

Olympiastadion: Wohl noch keine Entscheidung

In Sachen Olympiastadion ist die Lage also recht vage – mit einer Entscheidung im Stadtrat ist in der letzten Sitzung vor der Sommerpause nicht zu rechnen.

Ganz anders sieht es da beim Grünwalder Stadion aus, nach AZ-Informationen hat sich bereits die Mehrheit der Fraktionen für den Aus- und Umbau der 1860-Heimat ausgesprochen. Eine Rückkehr ins Olympiastadion dürfte damit vorerst vom Tisch sein.

Lesen Sie auch: Der Grünwalder-Entscheid - Was Löwen-Fans jetzt wissen müssen?