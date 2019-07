Taufkirchen - Nur an einem dünnen Seil befestigt, baumelt die rote Hubschrauberkabine an einem zweiten Helikopter: Dieser ungewöhnliche Anblick bot sich Autofahrern am Dienstagabend auf der A8. Um das ungewöhnliche Duo kreiste ein weiterer Helikopter, in der Ferne konnte man noch einen erkennen.