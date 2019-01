Wie zahlreiche Schaulustige fotografierte ihn auch das Planetarium Bochum und schrieb am Morgen auf Twitter: "Diese #Mondfinsternis dürfte auch in der Totalität (Beginn um 5:41 MEZ) ziemlich hell bleiben." Andere Teile Deutschlands hatten leider weniger Glück: Vor allem im Norden und im Alpenvorland machte das Wetter den "Blutmond"-Fans einen Strich durch die Rechnung, auch in München war aufgrund des bewölkten Himmels nicht viel vom Himmelsspektakel zu sehen.