Ludwigsvorstadt - Das Café Schiller ist schon dicht, die Mieter in der Schillerstraße 3 müssen raus. Hier soll (schon wieder) ein neues Motel One entstehen. Es wäre das neunte in München. Doch es regt sich Widerstand. Und die Frage, was die Stadt in dem Konflikt tun kann, hat mittlerweile auch das Rathaus erreicht.