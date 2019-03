Die Idee einer Tram-Nordtangente, also einer Verbindung zwischen dem Romanplatz in Nymphenburg und St. Emmeram in Bogenhausen, ist vor allem wegen ihres Mittelteils in Schwabing und dem Englischen Garten umstritten. Nur dieser etwa 2,2 Kilometer lange Abschnitt zwischen Elisabethplatz und Tivolistraße müsste neu gebaut werden.