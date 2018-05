Das sagt die Schlossverwaltung

Bei der Verwaltung ist man deshalb eher unaufgeregt: Natürlich sei alles eine Frage von Kapazitäten. An guten Tagen müsste man wohl alle 50 Meter jemanden aufstellen, um wirklich zu gewährleisten, dass sich alle an die Regeln halten, so Mauß. "Aber auch die Gärtner, die tagsüber im Park arbeiten, helfen mit." So habe man die Situation ganz gut im Griff. Dass es Tage gebe, an denen gar kein Parkwächter vor Ort sei, komme eigentlich nicht vor, so Mauß. "Allein schon, weil die ja auch abends absperren."