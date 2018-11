Spannendes Krimi-Experiment So wird der "Tatort: Der Mann, der lügt" aus Stuttgart

Spannendes Experiment im kommenden "Tatort: Der Mann, der lügt" am Sonntag, den 4. November, ab 20:15 Uhr im Ersten. Die Geschichte eines Mordes an einem Vermögensberater und das gleichzeitige Verschwinden seines Sohnes wird dieses Mal nicht aus der Sicht der Kommissare erzählt, sondern aus der Perspektive des Hauptverdächtigen. Das bedeutet auch, dass der Zuschauer nicht weiß, was Lannert und Bootz bereits gegen Jakob Gregorowicz in der Hand haben. Zu experimentell oder eine gelungene Abwechslung im ansonsten etwas eintönigen "Tatort"-Alltag?