Spannende Story um Sex & Crime Mark Wahlberg sichert sich die Rechte an packendem Thriller-Stoff

Zum jetzigen Zeitpunkt sei aber noch nicht abzusehen, ob der Artikel als Film oder Serie produziert werde. Wie "The Hollywood Reporter" weiter schreibt, seien beide Varianten zurzeit im Bereich des Möglichen. Blum gehört die Produktionsfirma "Blumhouse Productions", welche sich die Rechte am Stoff gesichert hat. Wahlberg ist über seine Firma "Closest to the Hole Productions" in das Projekt involviert. Weitere Produzenten sind Wahlbergs Miteigentümer Stephen Levinson sowie Scoop Wasserstein vom "New York"-Magazin.