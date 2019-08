Spannende Geschichtsstunde So wird der "Polizeiruf 110: Heimatliebe" aus Frankfurt/Oder

Das deutsch-polnische Verhältnis ist auch über 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vielerorts noch angespannt. Der Krimi "Polizeiruf 110: Heimatliebe", der am Sonntag (25.8.) um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, greift genau diese Thematik auf - und gibt damit eine Auffrischung in Sachen Geschichte. Worum es in dem Krimi mit den Kommissaren Olga Lenski (Maria Simon, 43) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz, 42) geht und ob sich das Einschalten lohnt? Die Antworten gibt es hier.