München - Eigentlich war die Situation klar: Bei Real Madrid war James Rodriguez unter Trainer Zinedine Zidane aussortiert worden und wurde daher für zwei Jahre an die Säbener Straße verliehen. Beim FC Bayern wiederum lieferte der Kolumbianer direkt in seiner ersten Saison solche Glanzleistungen ab, dass die Bayern schnell verkündeten, am Ende der Leihe die Kaufoption ziehen zu wollen.