Spanische Sonne, aber keine Sandra? Til Schweiger entspannt mit Bastian Schweinsteiger auf Mallorca

Auf dem Bild sind nicht nur die guten Freunde abgelichtet, auch Schweinsteigers Ehefrau, Ex-Tennisprofi Ana Ivanovic (32), sowie sein älterer Bruder, Tobias Schweinsteiger (38), sind unter anderem mit von der Partie. Wer allerdings fehlt: Schweigers neue Freundin Sandra (25). Ihr schickte der Schauspieler und Regisseur erst am Wochenende via Instagram die Nachricht, dass er sie an seiner Seite vermisse. Spaß scheinen die prominenten Mallorca-Urlauber an diesem Abend dennoch gehabt zu haben.