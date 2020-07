Spanien, Italien, Frankreich ... Europäische Corona-Warn-Apps: Das müssen Urlauber jetzt beachten

Wer ein Smartphone besitzt, der hat dieses in der Regel auch im Urlaub dabei. 59 Prozent an Urlaubern möchten sogar ihre Grüße in die Heimat per Telegram, WhatsApp und Co. verschicken, wie aus einer aktuellen Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervorgeht. Im Corona-Krisen-Jahr 2020 ist es aber natürlich vor allem ein Thema, welche Warn-App ein Urlauber benutzen soll, um feststellen zu können, ob er sich womöglich für längere Zeit in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten hat. Derzeit gibt es jedoch noch ein gewaltiges Problem.