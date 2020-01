Spätes Elternglück Cameron Diaz und Benji Madden lassen ihre Tochter nicht aus den Augen

Schauspielerin Cameron Diaz (47, "Bad Teacher") und Musiker Benji Madden (40) schwelgen im Babyglück: Ihre Tochter Raddix Chloe Wildflower kam Ende Dezember 2019 zur Welt. Das Paar genießt sein Familienglück in vollen Zügen - und das am liebsten in seinen eigenen vier Wänden, wie jetzt eine Quelle des US-Magazins "People" erklärte. "Sie wechseln sich mit dem Babysitten ab und verlassen beide kaum das Haus."