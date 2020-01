Verschwunden war er im Sommer 1965: Eine junge Amerikanerin namens Celeste, die ihren Urlaub in München verbrachte, hatte sich den steinernen Bierkrug als Mitbringsel unter den Nagel gerissen. Fast 55 Jahre später erreichte das Hofbräuhaus ein Paket - darin der Krug und eine Karte: "Ich habe diesen Bierkrug aus ihrer Einrichtung im Sommer 1965 entwendet, als ich jung, rücksichtslos und leichtsinnig war. Es tut mir leid, dass ich ihn nicht eher zurückschicken konnte. Hoffentlich kommt er in einem Stück an. Celeste."