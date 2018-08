Bierofka: "Da hat vielleicht der Biss gefehlt, die Situation zu klären. Ich finde nicht, dass wir die Niederlage verdient haben. Wir müssen lernen, vor dem Tor kaltschnäuziger zu sein." Dass sich die vielen späten Gegentore negativ auf die Psyche seiner Mannschaft auswirken könnten, befürchtet Bierofka nicht.

Für ihn und seine Schützlinge folgen am Mittwoch im Toto-Pokal in Heimstetten die Partie gegen den SV Dornach (18.30 Uhr, im AZ-Liveticker) und am Sonntag daheim das Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr im AZ-Liveticker): "Wir haben in zwei Wochen das nächste Ligaspiel, bis dahin haben wir das Spiel aufgearbeitet und abgehakt – dann geht‘s weiter. Ich glaube nicht, dass meine Mannschaft einen Knacks weghat."