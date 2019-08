Hinter der aufmerksamkeitserregenden Aktion steht ein ernstes Anliegen: Der Sozialverband will ein Konzept für eine gerechte Rente, um die Menschen vor Altersarmut zu bewahren. Derzeit gibt es das nicht, wie die Zahlen des Verbands zeigen: Laut VdK weisen 21,5 Prozent der Über-65-Jährigen in Bayern ein hohes Armutsrisiko auf (bezogen auf den sogenannten Landesmedian, der das mittlere Einkommen in Bayern und die Armutsgefährdungsschwelle berücksichtigt). Bei den bayerischen Rentnerinnen liegt die Quote sogar bei 24,2 Prozent – jede vierte ältere Frau ist demnach von Armut bedroht.