Die Menschen aus den Baracken geholt

Die Folgen sind bekannt. Die Neue Heimat wurde aufgelöst, jedes Vertrauen war verspielt. Über all dem vergisst man aber leicht, was dieser einst größte nichtstaatliche Baukonzern Europas gestemmt hat und wie sehr er das Gesicht der Bundesrepublik prägte. In einer klug aufbereiteten Rückschau des Architekturmuseums in der Pinakothek der Moderne ist das nun en detail zu verfolgen. Und gleich die ersten Fakten sprechen für sich: Rund 460 000 Wohnungen sind von 1954 an entstanden, die Neue Heimat hat Millionen von Menschen aus Baracken und Notunterkünften geholt. Das beginnt mit dem Wiederaufbau kriegszerstörter Anlagen, gefolgt von Garten- und Parkstädten wie in Bogenhausen und mündet in Großsiedlungen und Satellitenstädten. Man denke an die Neue Vahr Bremen, Nürnberg Langwasser, Hamburg Mümmelmannsberg oder Neuperlach, das mit Abstand größte Projekt für 50 000 Münchner. Geplant waren zunächst sogar Wohneinheiten für 80 000 Menschen.