Das Fanprojekt mag mit seiner Arbeit dazu beitragen. Leiter Jochen Kaufmann und seine Leute werben immer auch um Verständnis für die Jugendlichen, die ihre Freiheiten bräuchten, gelegentlich für Nichtigkeiten "kriminalisiert" würden. Alles positiv sehen sie freilich nicht. "Die Fans waren vor 20 Jahren unbefangener unterwegs", sagt zum Beispiel Kaufmann. Langer sagt: "Früher gab es mehr Fans, für die Fußball nur am Wochenende war.

Die organisierten Fans sind heute sieben Tage die Woche mit ihren Gruppen beschäftigt." Einen "extrem hohen Organisationsgrad" stellen sie innerhalb der Münchner Fanszenen fest – aber auch zwischen den Szenen bundesweit. Sie glauben, dass die großen Gruppen deshalb auch die Corona-bedingte Stadion-Pause unbeschadet überstehen werden – obwohl viele Ultras wohl erst wieder ins Stadion gehen dürften, wenn die Stehplatz-Bereiche wieder ohne große Auflagen geöffnet sind.

Die Fanprojektler werden dann auf jeden Fall da sein, klar. Wie sie auch jetzt in diesen Monaten an Spieltagen unterwegs waren, dann eben an Giesinger Kneipen oder irgendwo an der Isar, wo sich Bayern-Fans trafen. Klassische Streetwork eben. Aber sie bieten auch ganz andere Dinge an, Fußball-Turniere, Graffiti-Workshops – und auch schon lange Fahrten zu KZ-Gedenkstätten.

Und so bleibt zum Schluss im Schatten der besprühten Fanprojekt-U-Bahn im Schlachthofviertel noch die Frage, was denn am meisten Spaß macht an dieser ganz besonderen Sozialarbeiter-Arbeit. "Draußen sein und mit Menschen zu tun haben", sagt Langer, der Sozialarbeiter, der kein Sozialarbeiter ist. "Eigentlich die Aktionen abseits der Spieltage, das macht es so vielfältig", sagt Emmes. Und Kaufmann sagt: "Die Zeit mit den Jugendlichen macht viel mehr Spaß als die Arbeit mit Behörden und Politik." Wenn die sich dann am Ende wieder mal doch nach dem Rat des Fanprojekts richten, soll es den jugendlichen Fußball-Fans aber auch recht sein.

