"Souverän ist er immer noch" Am Herd und am Mikro: Gerhard Schröder meldet sich zurück

Durch die Corona-Krise standen auch die öffentlichen Aktivitäten von Gerhard Schröder (76) still. Doch jetzt meldet sich der Altkanzler zurück. Private Aufnahmen auf dem Instagram-Account seiner Frau Soyeon Schröder-Kim zeigen den 76-Jährigen beispielsweise mit Steppweste am Herd: "Der Moderator fragte mich, ob mein Mann zu Hause auch Bundeskanzler sei. Das Foto erklärt, souverän ist er immer noch, aber zu Hause eher an der Bratpfanne", schreibt Gattin Soyeon Schröder-Kim dazu.