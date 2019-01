Souvenir aus den Siebzigern Hape Kerkeling: "Meine Barbie-Puppe habe ich noch"

Die Verfilmung des gleichnamigen Romans "Der Junge muss an die frische Luft" von Hape Kerkeling (54) begeistert seit Weihnachten viele Kinobesucher. Der Streifen erzählt von Kerkelings Kindheit. Der Entertainer hat den Film in voller Länge "bisher einmal" gesehen, "bei einer privaten Vorführung mit meiner Familie in einem Kölner Kino", wie er "Gala" verriet: "Da wurde auch viel geweint und gelacht."