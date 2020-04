Sorgen um Job oder falsche Temperatur? Keine erholsame Nachtruhe? Deshalb schläft Deutschland schlecht

Fester Job, fester Schlaf

Auch finanzielle Sorgen können den Schlaf rauben. Das bestätigt die Studie, bei der die Meinungsforscher von Kantar 1.006 Menschen im Alter ab 14 Jahren befragt haben. So schlafen 48 Prozent der Berufstätigen gut, bei Personen ohne Job sind es 43 Prozent.

Auch das Haushaltseinkommen spielt eine Rolle: Nur 21 Prozent der Befragten, die mit unter 1.000 Euro auskommen müssen, schlafen gut. Bei denen mit einem Haushaltseinkommen zwischen 3.000 und 3.500 Euro sind es 68 Prozent.

Die richtige Temperatur - und was sonst noch hilft

15 Prozent der Befragten finden es beim Einschlafen zu warm oder zu kalt. Bei denjenigen mit schlechtem Schlaf ist es sogar jeder Vierte. 56 Prozent aller Befragten brauchen ein angenehm kühles Klima, 19 Prozent ein warmes.

Damit ein guter Schlaf gelingt, empfehlen Experten das Handy vor dem Einschlafen wegzulegen sowie TV und Notebooks auszuschalten. Auch durchzulüften ist vor dem Schlafengehen wichtig - eine Raumtemperatur von 17 Grad ist optimal. Wer in einer Beziehung ist, darf sich im Bett gern an seinen Partner kuscheln, doch Achtung: Jeder sollte dabei seine eigene Bettdecke haben. So gibt es keinen Streit, der ebenfalls für einen schlechten Schlaf sorgen kann. Der Magen sollte vor dem Einschlafen nicht zu leer, aber auch nicht zu voll sein. Zudem sollte man Aufregung am Abend vermeiden.