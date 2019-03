München - Spiel verloren, Konrad Abeltshauser verloren. Das war ein mehr als gebrauchter Sonntagnachmittag für den EHC Red Bull München, der durch die 0:3-Klatsche am heimischen Oberwiesenfeld seinen ersten von drei Matchpuck in der Viertelfinalserie gegen die Eisbären Berlin fast schon fahrlässig vergab. Meisterlich - gar triplemeisterlich - agierten die Red Bulls in Partie fünf des Viertelfinales fast in keiner Minute. In der Serie steht es damit nur noch 3:2 (3:2 n.V, 0:4, 4:1, 5:2 und eben 0:3) für München. Spiel fünf findet am Freitag (19.30 Uhr) in Berlin statt.