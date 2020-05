In der Tat "handle es sich nur um eine Prellung, nicht um eine Gehirnerschütterung", teilte ein RTL-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news mit. Dies habe die Untersuchung von Dr. Volker Gilbert inzwischen ergeben. Mit dieser Blessur stehe Massimos Einsatz im Viertelfinale der Show "vermutlich also nichts im Wege." Eine gute Nachricht, die neben den Fans des Profitänzers vor allem seine Promi-Partnerin Lili Paul-Roncalli freuen dürfte. Gemeinsam haben sie sich zu den Favoriten der diesjährigen Staffel gemausert und fahren Woche für Woche Bestwerte ein.