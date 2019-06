Sorge um Kult-Kandidat "Schwiegertochter gesucht": Ingo leidet an unheilbarer Krankheit

"Wir wissen das wir dick sind, das braucht man uns nicht zu sagen", schreiben die beiden in dem Post, den sie am Montag auf ihrer gemeinsamen Facebook-Seite veröffentlicht haben. Sie hätten schon entsprechende Anträge gestellt und wollten an ihrer Situation etwas ändern. "Es ist alles nicht so einfach, wie manch Anderer es sich hier vorstellt." Dann nennt das Paar einen Grund, warum es bei Ingo unter anderem zu dem Übergewicht kam: "Ingo hat eine schlimme, nicht heilbare Krankheit und muss seit gut einem Jahr sehr starke Medikamente nehmen, die nun leider auch aufschwämmende Wirkung haben." Unter welcher Krankheit der 29-Jährige genau leidet, schreiben die beiden nicht.