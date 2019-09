Leyk hat sich nach seinem unfreiwilligen Ausstieg bei der RTL2-Serie "Berlin - Tag & Nacht" neu finden wollen, gründete ein Modelabel, begann eine DJ-Karriere und durfte 2013 bei "Promi Big Brother" mitmachen. Er wurde bekannter, häufiger angesprochen, erlebte einen Hype, doch der wachsende Erfolg machte ihn fertig: "Seit acht Jahren stehe ich nur in der Öffentlichkeit. So viele verrückte Dinge gesehen, so unfassbar tolle Momente erlebt. Aber gleichzeitig auch vergessen, zwischendurch auf die Bremse zu treten. Falsche Menschen und schlechte Berater haben mich zu oft davon abgelenkt, worum es wirklich geht."