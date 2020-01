Influencerin Cathy Hummels liegt in einem Münchner Krankenhaus. Auf Instagram veröffentlicht die 31-Jährige ein Foto, das sie im Krankenbett zeigt. Cathy sieht erschöpft aus, hat eine Kanüle im Arm. Ihr geht es momentan schlecht, wie sie kommentiert: "Never been so sick [Dt. "Ich war noch nie so krank"] - Gott sei Dank geht's heute bergauf. Immerhin ist die Übelkeit weg", schreibt sie auf Instagram mit dem Hinweis, dass das der Grund dafür sei, warum es im Moment so wenig neuen Content auf ihrer Seite gebe.