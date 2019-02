München - An der Isar in München haben sich Fischotter angesiedelt. Mitglieder des Vereins Isarfischer hätten vier Tiere gesichtet, sagte die Otterbeauftragte des Landesfischereiverbandes (LFV) Bayern in Oberschleißheim, Michaela Thiel, am Mittwoch. Vermutlich seien sie dort heimisch geworden.