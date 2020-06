"Sopranos"-Kollege verrät Details Warum James Gandolfini Harvey Weinstein einst Schläge androhte

Forderte Weinstein zu viel?

In dem US-amerikanischen Podcast "The Joe Rogan Experience" erzählte Schirripa von einem Moment im Jahr 2012, in dem Gandolfini nach einem Anruf Weinsteins fuchsteufelswild gewesen sei. Der Grund: Weinstein habe den Schauspieler damals permanent überreden wollen, seinen neuen Film "Killing Them Softly" in der Late-Night-Show von David Letterman (73) zu promoten. Und wer Gandolfini kannte, weiß, dass dieser nur wenig von Promo-Auftritten hielt. Dementsprechend gereizt habe er auf Weinsteins Drängen reagiert.