Sonst nimmt er ab "Der Berg" aus "Game of Thrones" futtert alle zwei Stunden

Der isländische Schauspieler und Strongman Hafþór Júlíus Björnsson (30) wurde 2018 offiziell zum stärksten Mann der Welt gekürt. Im Gespräch mit der amerikanischen "New York Post" erzählte der muskelbepackte 2,06-Meter- und 180-Kilogramm-Riese nun: "Ich muss alle zwei Stunden essen, um in Form zu bleiben." Er verschlinge derzeit rund 10.000 Kalorien am Tag und habe zuletzt täglich trainiert, um bei einem anstehenden Strongman-Wettbewerb in England in Topform zu sein.