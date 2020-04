Sonntag ist ihr Cheatday Figur-Geheimnis: Naomi Campbell isst nur einmal am Tag

Tipps zur richtigen Ernährung für die Traumfigur gibt es wie Sand am Meer. Jetzt hat auch Supermodel Naomi Campbell (49) verraten, wie sie seit nunmehr Jahrzehnten ihr Catwalk-Antlitz aufrechterhält: Sie isst generell nur einmal am Tag! Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, erzählte Campbell in einem Interview, dass sie bei der Anzahl ihrer Mahlzeiten extrem streng mit sich sei: "Ich esse zu Mittag. Das Mittagessen ist mein Abendessen, weil ich wirklich nur einmal am Tag etwas zu mir nehme."