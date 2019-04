19-Jähriger rutscht unter Leitplanke

Ein 19-Jähriger fiel mit seinem Motorrad kurz hinter der bayerisch-österreichischen Grenze und rutschte unter eine Leitplanke. Bei dem Unfall in Scheidegg (Landkreis Lindau) verletzte sich der Mann am Karfreitag schwer. Im unterfränkischen Knetzgau (Landkreis Haßberge) kam ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad am selben Tag von der Straße ab und fiel in einen Graben. Schwerverletzt kam er mit einem Hubschrauber in eine Klinik.