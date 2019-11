Sonja Kirchberger, Sven Ottke und Co. Dschungelcamp 2020: Gehen diese Promis nach Australien?

Im Januar geht es endlich wieder los mit der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Jetzt vermeldet die "Bild"-Zeitung, dass die ersten elf der insgesamt zwölf teilnehmenden Promis bereits feststehen würden. Neben der Schauspielerin Sonja Kirchberger (58) soll demnach auch der ehemalige Box-Weltmeister Sven Ottke (52) am berühmten Lagerfeuer in Australien Anfang 2020 Platz nehmen. Doch ganz fix scheint es vielleicht doch noch nicht zu sein. "Meine Teilnahme ist angefragt, aber noch nicht in trockenen Tüchern," berichtet Ottke.