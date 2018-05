WM-Affäre: Das Rätsel um 6,7 Millionen Euro

Im Zentrum der gesamten WM-Affäre wie auch ihrer steuerrechtlichen Aufarbeitung stehen zwei Zahlungen von je 6,7 Millionen Euro. Der WM-Organisations-Chef Franz Beckenbauer erhielt 2002 ein Darlehen von dem früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus und leitete das Geld auf ein Konto in Katar weiter, das zum Firmengeflecht des damaligen FIFA-Funktionärs Mohamed Bin Hammam gehörte. 2005 zahlte dann nicht Beckenbauer die 6,7 Millionen an Louis-Dreyfus zurück, sondern der DFB. Der Verband überwies das Geld an die FIFA und die leitete es an den 2009 verstorbenen Franzosen weiter. Deklariert wurde das in der Steuererklärung als Beitrag zu einer WM-Gala, die nie stattfand.