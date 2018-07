Kampfhähne unter sich

Für den ganz großen Zwist sorgten aber andere. Und siehe da: Micaela ist doch noch zum Schamgefühl fähig. In eigentlich ruhiger Runde bekommen sich plötzlich ihr Freund Felix und Frank Fussbroich in die Haare. Doch statt ihrem österreichischen Kampfgockel zur Seite zu stehen, fiel sie ihm seiner Ansicht nach auch noch in den Rücken. Einige Kraftausdrücke später zogen die Akteure mit geschwollenem Kamm von dannen. Aber der Burgfrieden weilte nicht lange.