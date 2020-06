München - Bei sommerlichem Wetter hat es am Wochenende Tausende Münchner nach draußen gezogen. Bis in die Nacht wurde an beliebten Treffpunkten der Stadt gefeiert. Vor allem an der Isar war einiges los: Laut Polizei haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Spitze bis zu 10.000 Menschen am Fluss aufgehalten, in der Folgenacht waren es 5.000.