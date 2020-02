Solo- und Fetischvideos Tochter von Steven Spielberg plant Porno-Karriere

Die Stieftochter von Steven Spielberg (73) hat eine ganz eigene Vorstellung von ihrem zukünftigen Leben: Wie Mikaela Spielberg (23) in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun" verriet, möchte sie in Zukunft eine Karriere als Porno-Darstellerin einschlagen. Sie habe auch schon ihre Eltern unterrichtet, die sich "fasziniert" von ihren Plänen gezeigt hätten. Spielberg und seine Frau Jessica Capshaw (66) seien nicht verärgert über ihre Entscheidung gewesen. Mikaela habe genug davon gehabt, Tag für Tag auf eine Weise zu arbeiten, die ihre Seele nicht befriedigen würde.