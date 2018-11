Solo für Weiss, Inspector Barnaby,... Krimi-Tipps am Montag

21:45 Uhr, ZDFneo: Inspector Barnaby - Da hilft nur beten

Am Ufer des angeschwollenen Flusses wird eine maskierte Frauenleiche gefunden. Die Frau hatte für den Restaurator, der an einem Fresko in der Dorfkirche arbeitet, ihren Mann verlassen. Barnaby und Sergeant Charlie Nelson (Gwilym Lee) entdecken auf diesem Fresko eine Leiche mit Maske. Außerdem einen Toten auf einem Rad, einen Gesteinigten und andere Tote mit Beigaben. Ist diese Darstellung die Vorlage für den Mord? Es kostet zwei Menschenleben, bis der Rachefeldzug eines tief verletzten Menschen beendet werden kann.