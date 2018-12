Ganz persönliche Vorsätze hat auch Schauspieler Tim Oliver Schultz. Der Star aus der Vox-Serie "Club der roten Bänder" will 2019 weniger an sich selbst und an seiner Arbeit zweifeln. "Wenn man einfach keine Angst hat und macht und tut und guckt, was passiert - dann wird das, was passiert, das Richtige sein. Wenn du keine Angst hast." Und auch beruflich erwartet ihn ein spannendes Jahr. Nach drei Staffeln der preisgekrönten "Club der roten Bänder"-Serie soll im kommenden Jahr der Film in die Kinos kommen.