Soll jetzt alles ganz schnell gehen? Priyanka Chopra: "Auf meiner To-do-Liste stehen Haus und Kind"

Im Dezember vergangenen Jahres haben Schauspielerin Priyanka Chopra (37, "Quantico") und Musiker Nick Jonas (26, "Right Now") eine wahre Traumhochzeit gefeiert. Dann folgten die Flitterwochen in der Karibik und nun der Alltag. Doch das ist auch gut so, schenkt man den jüngsten Aussagen der 37-Jährigen Glauben. In der September-Ausgabe der indischen "Vogue" erzählt sie von ihren Träumen und Wünschen.