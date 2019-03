München - Am Donnerstagmorgen haben die Mitarbeiter von Knorr Bremse aus Solidarität zusammen mit ihren Kollegen aus Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Kundgebung vor dem Werk in Milbertshofen abgehalten. Hintergrund ist die unklare Zukunft des Standorts in Wülfrath. Die Mitarbeiter aus NRW sind für die Protestveranstaltung mit einem Bus nach München gefahren, um ihren Unmut direkt vor der Konzernzentrale kund zu tun.