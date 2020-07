Livestream zum Christopher Street Day aus lesbisch-queerem Zentrum

In den Lehrplan kann die Stadt nicht eingreifen, wohl aber Projekttage unterstützen und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner an den Schulen benennen. "Zudem sollen das Aufklärungsprojekt München und Diversity at School mit einer hauptamtlichen Koordinierungsstelle unterstützt werden, so dass sie öfter an Schulen gehen können", sagt Krause. Auch im Referat für Bildung und Sport soll eine Stelle geschaffen werden, die queere Arbeit koordiniert. Zudem soll es verstärkt Angebote für queere Ältere geben, dazu werden besonders mit der städtischen Münchenstift Angebote erarbeitet.